وزير الاتصالات يبحث مع شركة STC السعودية آفاق التعاون في التحول الرقمي

الرياض-سانا

زار وفد وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات برئاسة الوزير عبدالسلام هيكل مقر شركة الاتصالات السعودية STC، الرائدة في قطاع الاتصالات والتحول الرقمي في المنطقة للاطلاع على نماذج العمل والتطورات التقنية فيها.

وجرى خلال الزيارة وفق منشور لوزارة الاتصالات على قناتها بالتلغرام، بحث سبل التعاون والشراكة بين الوزارة والشركة في مجالات البنية التحتية الرقمية، وتطوير الخدمات، ونقل الخبرات، وبناء القدرات الوطنية، بما يسهم في دعم التوجه نحو تحول رقمي وطني شامل في سوريا.

واستعرض الجانبان نماذج العمل والتطورات التقنية التي حققتها شركة STC خلال السنوات الأخيرة، والتي تمثل مرجعاً إقليمياً في كفاءة الأداء التقني والابتكار المؤسسي، حيث أكد الوزير هيكل على أهمية الاستفادة من هذه التجارب في مرحلة التأسيس التي تمر بها سوريا.

وتأتي هذه الزيارة في سياق فتح قنوات تنسيق مع القطاع الخاص السعودي، وخلق أرضية مشتركة لتعاون مثمر يخدم المصلحة التقنية والاقتصادية للبلدين.