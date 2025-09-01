سوريا تعرب عن تضامنها مع أفغانستان وتعزي بضحايا الزلزال

2N4A3703 Copy سوريا تعرب عن تضامنها مع أفغانستان وتعزي بضحايا الزلزال

دمشق-سانا

أعربت سوريا عن تضامنها مع أفغانستان جراء الزلزال الذي أودى بحياة المئات، متوجهةً بالتعازي إليها قيادةً وشعباً.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم: تعرب سوريا عن بالغ الحزن والأسى إزاء حادثة الزلزال الذي حدث في عدة ولايات شرق أفغانستان، وأسفرت عن وفاة 800 شخص وإصابة أكثر من 2500 آخرين، لا يزال بعضهم تحت الأنقاض.

وأضافت: تتقدّم الحكومة السورية بخالص التعازي وصادق المواساة إلى دولة أفغانستان قيادةً وشعباً وإلى أسر الضحايا، سائلة الله تعالى أن يتغمد المتوفّين بواسع رحمته، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وأكدت الخارجية تضامن سوريا الكامل مع أفغانستان الصديقة في هذا المصاب الأليم.

الأمم المتحدة: نواصل الانخراط مع السلطات السورية لتيسير الوصول إلى السويداء وتقديم المساعدات
وزير الاقتصاد يبحث مع مجلس الأعمال السعودي السوري تعزيز التعاون الاقتصادي
وزير الطاقة السوري يصل إلى بغداد لبحث التعاون الثنائي
الوزير الشيباني يلتقي سفراء الاتحاد الأوروبي في دمشق لبحث التعاون والقضايا الإقليمية
الملك الأردني: أمن سوريا واستقرارها أولوية مشتركة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك