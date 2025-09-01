سوريا تعرب عن تضامنها مع أفغانستان وتعزي بضحايا الزلزال

دمشق-سانا

أعربت سوريا عن تضامنها مع أفغانستان جراء الزلزال الذي أودى بحياة المئات، متوجهةً بالتعازي إليها قيادةً وشعباً.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم: تعرب سوريا عن بالغ الحزن والأسى إزاء حادثة الزلزال الذي حدث في عدة ولايات شرق أفغانستان، وأسفرت عن وفاة 800 شخص وإصابة أكثر من 2500 آخرين، لا يزال بعضهم تحت الأنقاض.

وأضافت: تتقدّم الحكومة السورية بخالص التعازي وصادق المواساة إلى دولة أفغانستان قيادةً وشعباً وإلى أسر الضحايا، سائلة الله تعالى أن يتغمد المتوفّين بواسع رحمته، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وأكدت الخارجية تضامن سوريا الكامل مع أفغانستان الصديقة في هذا المصاب الأليم.