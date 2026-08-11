أهالي مدينة الضمير يوزعون الحلويات احتفالاً بصدور حكم الإعدام بحق المجرم عاطف نجيب تاريخ النشر: 2026/08/11 9:04 مساءً اخر تحديث: 2026/08/11 9:04 مساءً قائمة الصور 1/5 دورة تدريبية لأعضاء اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس الشعب بطرطوس القوى البحرية في وزارة الدفاع تتابع بلاغاً عن حالة غرق في بلدة الحسينية بريف دير الزور الأوقاف تجهّز أكثر من 20 مسجداً بحلب لإيواء النازحين من الشيخ مقصود والأشرفية وقفة تضامنية للدفاع المدني في ساحة الأمويين إحياء لذكرى الزلزال منحة مالية مقدمة من الحكومة السورية لألفي عائلة متضررة في بانياس والقدموس صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:النظام البائدعاطف نجيبمدينة الضمير مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك الدولار يستقر قبيل صدور بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية أغسطس 12, 2026 أغسطس 12, 2026 الجناح الكويتي للكتب المخفضة يجذب زوار مهرجان صيف سوريا بإصدارات متنوعة أغسطس 12, 2026 أغسطس 11, 2026 وول ستريت تغلق منخفضة وسط تشاؤم المستثمرين بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط أغسطس 12, 2026 أغسطس 12, 2026 فعاليات الملتقى السوري لفن الخط تتواصل بإضاءة على تاريخ الخط العربي أغسطس 12, 2026 أغسطس 11, 2026