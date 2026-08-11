من احتفالات أهالي وذوي الضحايا بالحكم على المجرم عاطف نجيب بالإعدام أمام القصر العدلي بدمشق تاريخ النشر: 2026/08/11 1:42 مساءً اخر تحديث: 2026/08/11 1:42 مساءً قائمة الصور 1/6 مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في ريف دمشق تحدث نقطة استجابة متقدمة في مدينة الضمير ضمن مبادرة “نبضنا واحد”.. محاضرات علمية وورشات عمل تدريبية نظمتها الجمعية الطبية السورية الألمانية بالتعاون مع مستشفى إدلب الجامعي وكلية الطب بجامعة إدلب أسواق حلب القديمة تستعيد ألقها بعد التحرير.. لقطات لسوق الحميدية الأثري الاحتفال بإطلاق صندوق التنمية السوري، وفتح باب التبرع لليوم الثاني في طرطوس عودة 50 عائلة من مخيمات الشمال السوري إلى بلدة كفر نبودة في ريف حماة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:اخبار سورياالقصر العدليالمجرم عاطف نجيب مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك بمشاركة جمعيات أهلية وفرق تطوعية .. إقامة سوق للمنتجات الصديقة للبيئة بحماة أغسطس 11, 2026 أغسطس 11, 2026 وزير العدل: الأحكام بحق مجرمي النظام البائد انتصار للعدالة وسيادة القانون أغسطس 11, 2026 أغسطس 11, 2026 بدء التشغيل التجاري للرصيف الرابع في مرفأ طرطوس أغسطس 11, 2026 أغسطس 11, 2026 السورية للتأمين تعتمد رمز التحقق عبر الرسائل النصية لتسهيل الخدمات الطبية أغسطس 11, 2026 أغسطس 11, 2026