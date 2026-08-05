من مشاركة وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني في افتتاح مطار دير الزور الدولي تاريخ النشر: 2026/08/05 10:29 مساءً اخر تحديث: 2026/08/05 10:33 مساءً قائمة الصور 1/2 أسواق مدينة المليحة في ريف دمشق قُبيل موعد الإفطار استمرار الأجواء الاحتفالية في مدينة إدلب بمناسبة الذكرى الأولى لتحرير سوريا أهالي القنيطرة يؤكدون وقوفهم إلى جانب قوات وزارة الدفاع والأمن العام في جهودهم لبسط الأمن والاستقرار على كامل الأراضي السورية لقطات لاستمرار أعمال تأهيل جسر الرشيد على نهر الفرات في مدينة الرقة استعدادات لانطلاق أولى رحلات الحجاج السوريين من مطار دمشق الدولي إلى مدينة جدة في السعودية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:أسعد حسن الشيبانيمطار دير الزوروزير الخارجية والمغتربين مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك فريق الوحدة يحرز لقب الدوري السوري للرجال بكرة السلة أغسطس 5, 2026 أغسطس 5, 2026 رفع إنتاج الطف البركاني في تل دكوة بريف دمشق إلى8 آلاف م³ يومياً لتلبية احتياجات معامل الإسمنت أغسطس 5, 2026 أغسطس 5, 2026 أمسية قصصية في نوى تنشّط الحركة الأدبية وتدعم المواهب الشابة أغسطس 5, 2026 أغسطس 5, 2026 الرئيس الشرع خلال افتتاح مطار دير الزور: نعمل على خطط تنموية تشمل جميع محافظات المنطقة الشرقية أغسطس 5, 2026 أغسطس 5, 2026