من مشاركة وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني في افتتاح مطار دير الزور الدولي

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أسواق مدينة المليحة في ريف دمشق قُبيل موعد الإفطار
استمرار الأجواء الاحتفالية في مدينة إدلب بمناسبة الذكرى الأولى لتحرير سوريا
أهالي القنيطرة يؤكدون وقوفهم إلى جانب قوات وزارة الدفاع والأمن العام في جهودهم لبسط الأمن والاستقرار على كامل الأراضي السورية
لقطات لاستمرار أعمال تأهيل جسر الرشيد على نهر الفرات في مدينة الرقة
استعدادات لانطلاق أولى رحلات الحجاج السوريين من مطار دمشق الدولي إلى مدينة جدة في السعودية
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