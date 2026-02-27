سهل الروج في ريف إدلب الغربي تاريخ النشر: 2026/02/27 3:00 مساءً اخر تحديث: 2026/02/27 3:00 مساءً قائمة الصور 1/4 جولة لفرق الرقابة التموينية على أسواق منطقة حارم في إدلب لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية الأغذية جامعة حلب في المناطق المحررة تحتفل بتخريج الدفعة الثانية من طلاب كلية الصيدلة لقطات تظهر جمال الأنهار والينابيع في ريف جسر الشغور الغربي لقطات جوية للثلوج على قمة جبل الشيخ بركات بريف حلب الغربي لقطات من انتشار ميداني لقوات إدارة الأمن العام خلال تنفيذ عملية مداهمة نوعية استهدفت موقعاً تتحصن فيه خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش ضمن أحد أحياء مدينة حلب صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:إدلبسهل الروج مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك مقتل شخصين جراء إطلاق مجهولين النار عليهما داخل محل تجاري في حي كرم اللوز فبراير 27, 2026 فبراير 27, 2026 دائرة الإنذار المبكر في سوريا تحذر من أجواء صقيعية الليلة وتدعو لاتخاذ إجراءات وقائية فبراير 27, 2026 فبراير 27, 2026 مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين بنيران الاحتلال بغزة فبراير 27, 2026 فبراير 27, 2026 مسير جبلي استكشافي إلى قمة تشالما في منطقة كسب بريف اللاذقية فبراير 27, 2026 فبراير 27, 2026