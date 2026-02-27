سهل الروج في ريف إدلب الغربي

قائمة الصور 1/4
جولة لفرق الرقابة التموينية على أسواق منطقة حارم في إدلب لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية الأغذية
جامعة حلب في المناطق المحررة تحتفل بتخريج الدفعة الثانية من طلاب كلية الصيدلة
لقطات تظهر جمال الأنهار والينابيع في ريف جسر الشغور الغربي
لقطات جوية للثلوج على قمة جبل الشيخ بركات بريف حلب الغربي
لقطات من انتشار ميداني لقوات إدارة الأمن العام خلال تنفيذ عملية مداهمة نوعية استهدفت موقعاً تتحصن فيه خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش ضمن أحد أحياء مدينة حلب
