إقلاع أول رحلة مباشرة للخطوط الجوية السورية من مطار أمستردام سخيبول إلى دمشق تاريخ النشر: 2026/07/02 2:25 مساءً اخر تحديث: 2026/07/02 2:25 مساءً قائمة الصور 1/6 الأمن الداخلي والكوادر الطبية تنتشر على حاجز المتونة بريف السويداء لتأمين خروج طلاب الثانوية بقيادة سوريا.. إطلاق فريق عمل دولي للقضاء على بقايا الأسلحة الكيميائية في عهد النظام البائد “دمنا واحد”… حملة تبرع بالدم في مشفى الهلال الأحمر بدمشق مشروع “رحلة أمان” يختتم فعالياته في دمشق بمشاركة سيدات من مراكز الإيواء وذوات الإعاقة افتتاح فندق رويال سميراميس بسويّة 5 نجوم في دمشق صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:أمستردامالخطوط الجوية السوريةدمشق مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك مقتل 48 شخصاً في أعمال عنف بين جماعات محلية في نيجيريا يوليو 2, 2026 يوليو 2, 2026 مجلس الشعب الجديد.. قصة الولادة الكاملة من إسقاط النظام إلى الثلث المكمل يوليو 2, 2026 يوليو 2, 2026 وزير التعليم العالي يبحث مع رئيس اتحاد الأطباء والصيادلة السوريين في فرنسا التعاون المشترك يوليو 2, 2026 يوليو 2, 2026 الخارجية العراقية تدين التفجير الإرهابي في دمشق وتؤكد تضامنها الكامل مع سوريا يوليو 2, 2026 يوليو 2, 2026