انطلاق موسم حصاد القمح في ريف القنيطرة الجنوبي تاريخ النشر: 2026/06/05 5:45 مساءً اخر تحديث: 2026/06/05 5:45 مساءً قائمة الصور 1/4 الطوائف المسيحية في دمشق تقيم الصلوات والقداديس في الكنائس بمناسبة عيد رأس السنة الميلادية فعالية لرفع العلم السوري في مدينة هجين شرق دير الزور حملة توعوية في حديقة المشتل بإدلب حول نظافة البيئة بعنوان “بيئة بلا ألم” استمرار عودة العائلات المهجرة من مخيمات شمال سوريا إلى قراهم وبلداتهم. الاحتلال يعتقل شاباً من بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:القنيطرة مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك 4 انطلاق موسم حصاد القمح في ريف القنيطرة الجنوبي يونيو 5, 2026 يونيو 5, 2026 سلام: لبنان اختار طريق التفاوض لأنه الأقصر لانسحاب إسرائيل وعودة أهلنا إلى ديارهم يونيو 5, 2026 يونيو 5, 2026 اليابان تُقر ميزانية إضافية بقيمة 19 مليار دولار لمواجهة آثار الحرب في الشرق الأوسط يونيو 5, 2026 يونيو 5, 2026 أونماخت: تعافي الاقتصاد السوري يتطلب استثمارات واسعة وشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص يونيو 5, 2026 يونيو 5, 2026