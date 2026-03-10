محافظة حماة تقيم مأدبة إفطار صائم لنحو 700 عامل نظافة تقديراً لجهودهم

أجواء الاحتفالات في مدينة دير الزور في الذكرى الأولى لتحرير سوريا
وقفة لأبناء الجالية السورية في برلين للتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم
توقيع بروتوكول للتعاون بين الهيئة الوطنية للمفقودين ومجموعة من منظمات المجتمع المدني
انطلاق فعالية “ريفنا أخضر” في منطقة الزبداني بريف دمشق بهدف تعزيز الوعي البيئي
يونيسف تقدم دعماً مالياً لـ 1000 أسرة في ريف حماة لمواجهة الفقر
