وفد سوريا ينظم فعالية جانبية رفيعة المستوى على هامش أعمال الدورة 69 للجنة المخدرات في فيينا

منظمة ADRA تطلق مشروعاً لتركيب 800 عمود إنارة بالتنسيق مع شركة كهرباء دير الزور
قوات الأمن الداخلي تدخل حي الشيخ مقصود بحلب لاستكمال عمليات البحث والتفتيش وتأمين المنطقة
جمعية عطاء تدشن مجموعة من مشاريع التعافي المبكر في مدينة سراقب بمحافظة إدلب
جولة مدير إدارة المشافي في وزارة الصحة للاطلاع على واقع المشافي في الطبقة بريف الرقة
مركز الأتارب بريف حلب يستقبل أعضاء الهيئة الناخبة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشعب
