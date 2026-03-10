أهالي مدينة عفرين في ريف حلب يتجمعون لاستقبال قافلة المهجّرين العائدين من محافظة الحسكة تاريخ النشر: 2026/03/10 3:34 صباحًا اخر تحديث: 2026/03/10 3:34 صباحًا قائمة الصور 1/3 إدارات خدمية واقتصادية في حلب: رفع العقوبات يوفر فرصاً كبيرة لإنجاح مسار التنمية والتعافي إنجاز كامل الاستعدادات اللوجستية والأمنية لإطلاق حملة الوفاء لإدلب في الملعب البلدي تضرر عدد من السيارات في شارع الثورة بطرطوس جراء العاصفة التي ضربت المدينة مساء أمس مسير لهيئة المنافذ والجمارك داخل وعلى محيط مرفأ طرطوس احتفالاً بذكرى النصر والتحرير صور توثق عمليات التخريب التي لحقت بالممتلكات في اللاذقية جراء اعتداءات فلول النظام البائد صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الحسكةحلبعفرين مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك 3 أهالي مدينة عفرين في ريف حلب يتجمعون لاستقبال قافلة المهجّرين العائدين من محافظة الحسكة مارس 10, 2026 مارس 10, 2026 الدفاع السعودية: تدمير مسيرتين شرق الخرج وصاروخ في المنطقة الشرقية مارس 10, 2026 مارس 10, 2026 البحرين: وفاة امرأة وإصابة 8 أشخاص جراء اعتداء إيراني على المنامة مارس 10, 2026 مارس 10, 2026 هيئة العمليات في الجيش العربي السوري: سقوط قذائف قرب بلدة سرغايا أطلقتها ميليشيات حزب الله مارس 10, 2026 مارس 10, 2026