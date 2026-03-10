أهالي مدينة عفرين في ريف حلب يتجمعون لاستقبال قافلة المهجّرين العائدين من محافظة الحسكة

قائمة الصور 1/3
إدارات خدمية واقتصادية في حلب: رفع العقوبات يوفر فرصاً كبيرة لإنجاح مسار التنمية والتعافي
إنجاز كامل الاستعدادات اللوجستية والأمنية لإطلاق حملة الوفاء لإدلب في الملعب البلدي
تضرر عدد من السيارات في شارع الثورة بطرطوس جراء العاصفة التي ضربت المدينة مساء أمس
مسير لهيئة المنافذ والجمارك داخل وعلى محيط مرفأ طرطوس احتفالاً بذكرى النصر والتحرير
صور توثق عمليات التخريب التي لحقت بالممتلكات في اللاذقية جراء اعتداءات فلول النظام البائد
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك