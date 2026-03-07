انتشار عناصر الأمن الداخلي في طرطوس عقب القبض على متورطين بالتخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية

قائمة الصور 1/6
لقاء حواري خاص مع الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في منطقة عفرين بريف حلب
ضمن حملة حماة تنبض من جديد… إعادة تأهيل سور المنصف الحديدي في مدخل حماة الجنوبي
قائد القوى الجوية في وزارة الدفاع برفقة رئيس أركان القوى الجوية يجريان جولة تفقدية في مطار السين العسكري
أجواء عملية التصويت في انتخابات مجلس الشعب في مركز مدينة الباب بريف حلب
من أجواء اليوم الأول من شهر رمضان المبارك في مدينة حلب
