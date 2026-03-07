حركة الأسواق في مدينة الضمير بريف دمشق قُبيل موعد الإفطار

قائمة الصور 1/3
الاستعدادات النهائية لاستقبال الناخبين في المركز الانتخابي بمنطقة الغاب في ريف حماة الغربي
احتفال مدرسة فارس الناصر في بلدة الشميطية بريف دير الزور الغربي بذكرى النصر والتحرير
الزراعة و”أكساد” يبحثان‏ سبل دعم جهود النهوض ‏بالثروة الحيوانية
صور للفيضانات والسيول في قرية عناب بسهل الغاب في ريف حماة الغربي جراء الهطولات المطرية الغزيرة
شركات عربية وأجنبية في معرض ومؤتمر الإسمنت تبحث عن فرص في السوق السورية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك