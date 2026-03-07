حركة الأسواق في مدينة الضمير بريف دمشق قُبيل موعد الإفطار تاريخ النشر: 2026/03/07 4:26 مساءً اخر تحديث: 2026/03/07 4:26 مساءً قائمة الصور 1/3 الاستعدادات النهائية لاستقبال الناخبين في المركز الانتخابي بمنطقة الغاب في ريف حماة الغربي احتفال مدرسة فارس الناصر في بلدة الشميطية بريف دير الزور الغربي بذكرى النصر والتحرير الزراعة و”أكساد” يبحثان سبل دعم جهود النهوض بالثروة الحيوانية صور للفيضانات والسيول في قرية عناب بسهل الغاب في ريف حماة الغربي جراء الهطولات المطرية الغزيرة شركات عربية وأجنبية في معرض ومؤتمر الإسمنت تبحث عن فرص في السوق السورية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:أسواق مدينة الضميرريف دمشق مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك أكثر من 200 طالب وطالبة يشاركون بالاختبار النهائي لمسابقة “يوم الهمة القرآني” بحمص مارس 7, 2026 مارس 7, 2026 محكمة أمريكية تدين باكستانياً بالتخطيط لاغتيال ترامب بطلب من إيران مارس 7, 2026 مارس 7, 2026 “ملتقى شباب حمص” يناقش دور الشباب في التنمية وإعادة البناء وفي رسم مستقبل سوريا مارس 7, 2026 مارس 7, 2026 غرفة قطر للتجارة تدعو شركات الشحن للتسجيل في نظام النقل البري الدولي “TIR” مارس 7, 2026 مارس 7, 2026