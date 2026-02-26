الدفاع المدني يواصل البحث عن الطفل المفقود في مجرى نهر بردى بمنطقة الهامة منذ مساء أمس

مكتب العلاقات الإعلامية في مديرية إعلام حلب ينظم جلسة حوارية مع عدد من النشطاء والإعلاميين لبحث الواقع الإعلامي في المحافظة
غرق عشرات الخيام في خربة الجوز بريف إدلب جراء طوفان النهر بعد الهطولات المطرية الأخيرة
جولة اطلاعية لوزير الزراعة ومحافظ السويداء على سدود غيضة نمرة وغيضة حمايل والمشنف والروم
انتشار لقوات الأمن في مدينة اللاذقية بمشاركة وحدات k9 لتعزيز الاستقرار وضبط الأمن
وزير الطاقة يطلع على واقع العمل في محطة الزارة الحرارية لتوليد الكهرباء بمحافظة حماة
