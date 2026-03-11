إفطار جماعي لأهالي حي جوبر بدمشق بين أنقاض منازلهم التي دمرها النظام البائد تاريخ النشر: 2026/03/11 9:22 مساءً اخر تحديث: 2026/03/11 9:22 مساءً قائمة الصور 1/5 رتل لقوى الأمن الداخلي في دير حافر يتجه إلى الرقة لتأمين المناطق التي تم طرد تنظيم قسد منها لقطات من حفل افتتاح معرض دمشق الدولي بحضور الرئيس أحمد الشرع تجربة ثقافية متكاملة يقدّمها جناح المملكة العربية السعودية لزوار معرض دمشق الدولي للكتاب حضور لافت لزوار معرض سوريا الدولي السابع للبترول والطاقة والثروة المعدنية “سيربترو 7” ارتفاع منسوب مياه نهر العاصي في مدينة جسر الشغور بريف إدلب جراء الهطولات المطرية الغزيرة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:إفطار جماعيجوبرحي جوبر مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك الهزاع: السفارة تتابع باهتمام تداعيات القصف الإسرائيلي لمنشأة تقطنها عائلة سورية في لبنان مارس 11, 2026 مارس 11, 2026 قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في عدة قرى بريف القنيطرة مارس 11, 2026 مارس 11, 2026 لجنة فحص العاملين المحدَثة في الأتارب تبدأ بمنح الشهادات الصحية مارس 11, 2026 مارس 11, 2026 لجنة التحقيق الوطنية: حادثة وفاة شاب في السويداء جنائية ولا دوافع طائفية وراءها مارس 11, 2026 مارس 11, 2026