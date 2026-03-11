إفطار جماعي لأهالي حي جوبر بدمشق بين أنقاض منازلهم التي دمرها النظام البائد

قائمة الصور 1/5
رتل لقوى الأمن الداخلي في دير حافر يتجه إلى الرقة لتأمين المناطق التي تم طرد تنظيم قسد منها
لقطات من حفل افتتاح معرض دمشق الدولي بحضور الرئيس أحمد الشرع
تجربة ثقافية متكاملة يقدّمها جناح المملكة العربية السعودية لزوار معرض دمشق الدولي للكتاب
حضور لافت لزوار معرض سوريا الدولي السابع للبترول والطاقة والثروة المعدنية “سيربترو 7”
ارتفاع منسوب مياه نهر العاصي في مدينة جسر الشغور بريف إدلب جراء الهطولات المطرية الغزيرة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك