وضع مركز البريد في بلدة العريشة جنوب محافظة الحسكة بالخدمة

أسواق مدينة دير الزور تشهد ازدحاما قبيل عيد الفطر
من أعمال التخريب التي قام بها تنظيم قسد في فرع مرور مدينة مسكنة بريف حلب الشرقي قبل انسحابه
احتفالات الأهالي في مدينة القصير في حمص في ذكرى النصر والتحرير
تعادل ناديي الشعلة وخان شيخون سلباً من دون أهداف ضمن الجولة الخامسة من دوري برايم للمحترفين
عدسة سانا تجول في قصر العظم الأثري وسط مدينة حماة
