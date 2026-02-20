ساحة العاصي في حماة تتلألأ بالأضواء ابتهاجاً بشهر رمضان المبارك

مجلس مدينة حلب يبدأ بتخصيص أصحاب البسطات وتسليمهم “استاندات” في سوق الخضار والفواكه الجديد
جمال الطبيعة في قرية السمرة بريف اللاذقية… جولة مصورة داخل القرية بعد التحرير
رجعنا يا حلب .. مبادرة لإزالة مشاهد الركام وتنظيف شوارع وأحياء المدينة
سيارات إسعاف بحيّ البياض بحماة بعد العثور على رجل وزوجته وبناته الثلاث مقتولين بمنزلهم
انتشار لقوات الأمن في مدينة اللاذقية بمشاركة وحدات k9 لتعزيز الاستقرار وضبط الأمن
