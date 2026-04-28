الانتهاء من صيانة ثلاثة أجهزة طبقي محوري في حماة ووضعها في الخدمة

حماة-سانا

في إطار حملة “فداء لحماة” ودعماً للقطاع الصحي بالمحافظة تم الانتهاء من صيانة ثلاثة أجهزة طبقي محوري وإعادتها للخدمة.

وأوضح المدير التنفيذي لحملة “فداء لحماة” حازم عبيسي لـ سانا اليوم الثلاثاء، أنه تمت صيانة جهازي الطبقي المحوري في مشفى حماة الوطني، إضافة إلى جهاز ثالث في مشفى التوليد والأطفال بمركز المدينة، مبيناً أنه تمت إعادة تشغيل هذه الأجهزة الحيوية بعد توقفها عن العمل بفضل مساهمات المانحين وجهود الفرق الفنية للحملة.

ولفت، إلى أنه تم أيضاً البدء بالمرحلة الثانية لترميم أجهزة الطبقي المحوري في مشافي سلمية والسقيلبية ومصياف، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تستهدف خدمة نحو 500 ألف مواطن تخفيفاً للأعباء المادية عن العائلات المحتاجة.

بدوره بيّن رئيس قسم الأشعة في مشفى حماة الوطني أسامة عكرة أن جهازي الطبقي المحوري العادي ومتعدد الشرائح دخلا بالخدمة فعلياً يوم الخميس الماضي، موضحاً أن الجهازين يمكنهما تخديم نحو أربعة آلاف مريض شهرياً في حال تشغيلهما بالطاقة الكاملة لهما.

وأشار المواطن حنا حنا، إلى أن إعادة تشغيل جهازي الطبقي المحوري في مشفى حماة الوطني تسهم في تخفيف العبء المادي عن المواطنين، لأن هذه الخدمة يتم تقديمها مجاناً بالمشفى، بينما يتم دفع مبالغ مالية كبيرة في القطاع الخاص.

يذكر أن حملة “فداء لحماة” التي أقيمت العام الماضي جمعت نحو 210 ملايين دولار بهدف تنفيذ مشاريع خدمية وتحسين البنية التحتية لدعم العائدين إلى مناطق سكنهم بمختلف مناطق المحافظة.