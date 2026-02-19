جولة لمدير العلاقات العامة في محافظة السويداء عباس السليمان مع وفد من ممثلي منظمة اليونيسف

توزيع سلال غذائية للأسر الفقيرة في مدينة الكسوة
وزارة الداخلية: ضبط مستودع يحتوي على أسلحة متنوعة لتنظيم قسد في مدينة دير حافر
وقفة لأبناء الجالية السورية في برلين للتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم
توزيع مساعدات غذائية ومستلزمات التدفئة على الأهالي المقيمين في مخيمات ريف إدلب
إخماد حريق اندلع في أحراش قرية دير شميل بريف حماة الغربي
