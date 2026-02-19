جولة لمدير العلاقات العامة في محافظة السويداء عباس السليمان مع وفد من ممثلي منظمة اليونيسف تاريخ النشر: 2026/02/19 12:30 صباحًا اخر تحديث: 2026/02/19 12:30 صباحًا قائمة الصور 1/9 توزيع سلال غذائية للأسر الفقيرة في مدينة الكسوة وزارة الداخلية: ضبط مستودع يحتوي على أسلحة متنوعة لتنظيم قسد في مدينة دير حافر وقفة لأبناء الجالية السورية في برلين للتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم توزيع مساعدات غذائية ومستلزمات التدفئة على الأهالي المقيمين في مخيمات ريف إدلب إخماد حريق اندلع في أحراش قرية دير شميل بريف حماة الغربي صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:عباس السليمانمحافظة السويداءمدير العلاقات العامة مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك عشية حلول شهر رمضان المبارك… الزينة والفوانيس تضيء أسواق دمشق فبراير 19, 2026 فبراير 19, 2026 كيف بدت حركة الأسواق في مدينة الرقة مع حلول شهر رمضان المبارك؟ فبراير 19, 2026 فبراير 19, 2026 نقابة الأطباء البيطريين توقع اتفاقية مع الفاو لدعم مربي الثروة الحيوانية فبراير 19, 2026 فبراير 19, 2026 وفد من البحوث الزراعية يتفقد محطات الرقة لإعادة تفعيلها فبراير 19, 2026 فبراير 19, 2026