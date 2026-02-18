وزير التنمية الإدارية يزور الرقة ويلتقي المحافظ وعدداً من مديري المؤسسات والمديريات

قائمة الصور 1/5
عرض عسكري لقوات وزارة الدفاع في مدينة دوما بريف دمشق بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
فرق الدفاع المدني تواصل عمليات إخراج الأشخاص العالقين تحت أنقاض في المبنى المنهار في مدينة حلب
احتفالات الأهالي في مدينة القصير في حمص في ذكرى النصر والتحرير
عودة شرطة المرور إلى شوارع مدينة الرقة لتخفيف الازدحامات وتعزيز السلامة المرورية
انطلاق قافلة العودة من مدينة عفرين بريف حلب الشمالي باتجاه حيي الأشرفية والشيخ مقصود
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك