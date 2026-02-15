مدير هيئة الاستثمار طلال الهلالي يلتقي في عمّان وزير التربية ووزير التعليم العالي عزمي محافظة

انتشار مكثّف لقوى الأمن الداخلي في مدينة طرطوس لتأمين المواطنين والمرافق العامة
جهود لترميم واستعادة الطابع التاريخي لمسجد عمر بن عبد العزيز في حلب
وزير النقل يبحث مع مديري المديريات في إدلب وضع خطة المرحلة المقبلة وتعميمها على باقي المحافظات
سوريا ولبنان يبحثان تعزيز التعاون في ملفات المفقودين وتبادل البيانات
وزير الإدارة المحلية والبيئة يترأس لليوم الثاني ورشة عمل لمناقشة الرؤية التنظيمية للوزارة
