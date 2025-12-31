صور ليلية للثلوج في مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي منذ 4 ثواني قائمة الصور 1/4 مكافحة المخدرات تقوم بإتلاف المواد المخدرة التي تم ضبطها في مقرات الفرقة الرابعة التابعة للنظام البائد حُراس الأمان… انتشار لعناصر الأمن العام في مدينة حمص لتأمين بعض الفعاليات الشعبية بحضور وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور أمجد بدر ومحافظ دير الزور السيد غسان السيد أحمد، إقامة ندوة بعنوان الممارسات الجيدة لتلقيح النخيل، ضمن سلسلة ندوات تهدف لتطوير الواقع الزراعي في المحافظة الأمن العام في قسم العزيزية بحلب تلقي القبض على مروجي حشيش ومخدرات في المنطقة قائد الأمن الداخلي بمحافظة دمشق العميد أسامة محمد خير عاتكة يزور المعرض العسكري للثورة السورية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:حلبمدينة أعزاز مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك 4 صور ليلية للثلوج في مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي منذ 5 ثواني فوز مامادي دومبويا بانتخابات الرئاسة في غينيا منذ 20 دقيقة الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الأربعاء الـ 31 من كانون الأول 2025 منذ ساعة واحدة وزارة العدل: الحفاظ على وحدة الدولة وسيادتها مبدأ دستوري لا يقبل المساس أو التجاوز منذ ساعة واحدة