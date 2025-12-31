صور ليلية للثلوج في مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي

مكافحة المخدرات تقوم بإتلاف المواد المخدرة التي تم ضبطها في مقرات الفرقة الرابعة التابعة للنظام البائد
حُراس الأمان… انتشار لعناصر الأمن العام في مدينة حمص لتأمين بعض الفعاليات الشعبية
بحضور وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور أمجد بدر ومحافظ دير الزور السيد غسان السيد أحمد، إقامة ندوة بعنوان الممارسات الجيدة لتلقيح النخيل، ضمن سلسلة ندوات تهدف لتطوير الواقع الزراعي في المحافظة
الأمن العام في قسم العزيزية بحلب تلقي القبض على مروجي حشيش ومخدرات في المنطقة
قائد الأمن الداخلي بمحافظة دمشق العميد أسامة محمد خير عاتكة يزور المعرض العسكري للثورة السورية
