لحظة كشف الرئيس أحمد الشرع وحاكم مصرف سوريا المركزي عن العملة السورية الجديدة منذ 22 دقيقة قائمة الصور 1/4 جهود كبيرة تبذلها فرق الدفاع المدني لإخماد الحريق الحراجي الذي اندلع بين مشروع دمر وقصر الشعب إقامة أول صلاة في عيد الفطر بجامع الرستم في مدينة سراقب بريف إدلب بعد التحرير حملة أمنية لإدارة الأمن العام في ريف حمص الشمالي الغربي لملاحقة فلول ميليشيات الأسد. مرسوم رئاسي يعفي المكلفين من الفوائد والجزاءات والغرامات الضريبية عن أعوام 2024 وما قبل عملية الاقتراع من قبل أعضاء الهيئة الناخبة في مركز مدينة حماة الانتخابي صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:أحمد الشرعالرئيس السوريالعملة السورية الجديدةحاكم مصرف سوريا المركزي مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك 4 لحظة كشف الرئيس أحمد الشرع وحاكم مصرف سوريا المركزي عن العملة السورية الجديدة منذ 22 دقيقة بحضور الرئيس الشرع.. إطلاق العملة السورية الجديدة في دمشق منذ 44 دقيقة الاطلاع على واقع الخدمات الصحية في مركزي طب الأسرة بالسهوة والمسيفرة في درعا منذ ساعة واحدة وزير الطاقة: عودة الكهرباء إلى تدمر والسخنة والتبني بعد سنوات من الانقطاع منذ ساعة واحدة