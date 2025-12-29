لحظة كشف الرئيس أحمد الشرع وحاكم مصرف سوريا المركزي عن العملة السورية الجديدة

جهود كبيرة تبذلها فرق الدفاع المدني لإخماد الحريق الحراجي الذي اندلع بين مشروع دمر وقصر الشعب
إقامة أول صلاة في عيد الفطر بجامع الرستم في مدينة سراقب بريف إدلب بعد التحرير
حملة أمنية لإدارة الأمن العام في ريف حمص الشمالي الغربي لملاحقة فلول ميليشيات الأسد.
مرسوم رئاسي يعفي المكلفين من الفوائد والجزاءات والغرامات الضريبية عن أعوام 2024 وما قبل
عملية الاقتراع من قبل أعضاء الهيئة الناخبة في مركز مدينة حماة الانتخابي
