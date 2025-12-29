جلسة حوارية لعدد من المنظمات السورية في ألمانيا تناولت سبل دعم مشاريع إعادة إعمار سوريا منذ ساعة واحدة قائمة الصور 1/4 تواصل الاستعدادات والتحضيرات مع اقتراب موعد إطلاق الدورة الـ 62 من معرض دمشق الدولي انطلاق فعاليات مهرجان السلام في حمص بحضور عدد من الشخصيات الرسمية والشعبية ضمن حملة حماة تنبض من جديد… استمرار فتح الطرقات وإزالة الحواجز الإسمنتية التي وضعها النظام البائد دير الراهبات الفرنسيسكانيات وجامع الرحمن، ذاكرة معمارية تروي حكاية التعايش في مدينة حلب لقطات من العرض العسكري لوزارة الدفاع على أوتستراد المزة بدمشق بمناسبة ذكرى النصر والتحرير صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:إعادة إعمار سورياالمنظمات السورية في ألمانيا مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك التجارة الداخلية تطلق الهوية البصرية لآليات مديرية حماية المستهلك وسلامة الغذاء منذ 13 دقيقة الدفاع المدني الفلسطيني في غزة يطالب المجتمع الدولي بتوفير الاحتياجات الإنسانية الطارئة منذ 14 دقيقة وزارة النقل في عام 2025… إصلاح لخطوط السكك الحديدية وتحديث للأنظمة الإلكترونية منذ 18 دقيقة افتتاح قاعة أنشطة تفاعلية لدعم أطفال التلاسيميا في مبنى المراكز الطبية التخصصية بدمشق منذ 18 دقيقة