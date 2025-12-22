انفجار عبوة ناسفة بالبوكمال كانت مزروعة داخل دراجة نارية ما أدى إلى وفاة شخص وحدوث أضرار منذ 28 دقيقة قائمة الصور 1/3 عرض عسكري لقوات الجيش العربي السوري في مدينة طيبة الأمام بريف حماة بمناسبة ذكرى تحرير سوريا حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.. انتشار عناصر إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية بإشراف مؤسسة مياه حمص وبدعم من منظمة اليونيسف.. إعادة تأهيل محطة مياه كفرلاها في منطقة الحولة احتفالية في مرفأ اللاذقية بمناسبة ذكرى النصر والتحرير مديرية الصحة في إدلب تبدأ أعمال ترميم مركز كفرنبل الصحي لتأمين رعاية صحية للأهالي صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:انفجار عبوة ناسفةدير الزور مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك الشركة العامة للنقل الداخلي في حلب: استنفار جميع الإمكانيات جراء الأوضاع الراهنة منذ 12 دقيقة انطلاق فعاليات معرض الملابس السوري التخصصي التصديري “موتكس خان الحرير” على أرض مدينة المعارض منذ 20 دقيقة 3 انفجار عبوة ناسفة بالبوكمال كانت مزروعة داخل دراجة نارية ما أدى إلى وفاة شخص وحدوث أضرار منذ 28 دقيقة محافظ حلب: تعطيل الدوام مؤقتاً في المدارس والجامعات والدوائر الحكومية في مدينة حلب ليوم غد منذ 28 دقيقة