انفجار عبوة ناسفة بالبوكمال كانت مزروعة داخل دراجة نارية ما أدى إلى وفاة شخص وحدوث أضرار

قائمة الصور 1/3
عرض عسكري لقوات الجيش العربي السوري في مدينة طيبة الأمام بريف حماة بمناسبة ذكرى تحرير سوريا
حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.. انتشار عناصر إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية
بإشراف مؤسسة مياه حمص وبدعم من منظمة اليونيسف.. إعادة تأهيل محطة مياه كفرلاها في منطقة الحولة
احتفالية في مرفأ اللاذقية بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
مديرية الصحة في إدلب تبدأ أعمال ترميم مركز كفرنبل الصحي لتأمين رعاية صحية للأهالي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك