مراسل سانا في حلب: وقوع إصابات بين المدنيين جراء قصف قسد حيي الجميلية والسريان بقذائف الهاون منذ 32 دقيقة الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الأحد الـ 5 من تشرين الأول 2025 وزارة الاقتصاد والصناعة تفتح باب الاكتتاب على مقاسم المدينة الصناعية في حلب وسط إقبال كبير لقطات جوية توثق جمال كورنيش طرطوس.. لوحة فينيقية على الساحل السوري حجاج بيت الله الحرام يتوافدون من مختلف دول العالم إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج وسط أجواء روحانية وإيمانية معرض دمشق الدولي.. مساحة للأمل والإبداع