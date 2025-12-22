مراسل سانا في حلب: وقوع إصابات بين المدنيين جراء قصف قسد حيي الجميلية والسريان بقذائف الهاون

قائمة الصور 1/4
الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الأحد الـ 5 من تشرين الأول 2025
وزارة الاقتصاد والصناعة تفتح باب الاكتتاب على مقاسم المدينة الصناعية في حلب وسط إقبال كبير
لقطات جوية توثق جمال كورنيش طرطوس.. لوحة فينيقية على الساحل السوري
حجاج بيت الله الحرام يتوافدون من مختلف دول العالم إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج وسط أجواء روحانية وإيمانية
معرض دمشق الدولي.. مساحة للأمل والإبداع
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك