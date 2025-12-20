كرنفال ميلادي لكاتدرائية سيدة النياح بدمشق بدءاً من حارة الزيتون وصولاً إلى ساحة باب توما

لقطات لعناصر وزارة الدفاع وفرق الدفاع المدني السوري أثناء عملها على إخماد الحرائق في جبال وغابات ريف اللاذقية الشمالي
محافظ درعا يلتقى وجهاء ريف درعا الشرقي في مدينة إزرع للتعريف بحملة “أبشري حوران”
وزارة الداخلية تخرّج أكثر من 300 عنصر في أول دفعة من معسكرات الانتساب الخاصة بالأمن العام في محافظة درعا
فرز أصوات الناخبين في دائرة حلب الانتخابية
عرض بصري لطائرات الدرون في ساحة الجندي المجهول بدمشق احتفالاً بإطلاق الهوية البصرية الجديدة لسوريا
