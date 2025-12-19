عودة الاحتفالات بعيد الميلاد إلى قرى ريف إدلب الغربي بعد غياب لسنوات

توافد الأهالي إلى ساحة السبع بحرات بدير الزور لحضور خطاب الرئيس الشرع في نيويورك
بدء الجلسة الحوارية مع اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري في إدلب
زراعة 2000 شتلة ورد في أحياء مدينة اللاذقية وحملة تنظيف لشوارعها
وزيرة الشؤون الاجتماعية هند قبوات في إدلب: علينا الاعتماد على أنفسنا وألّا ننتظر المساعدات
مجلس مدينة حلب يبدأ بفتح طريق الكاستيلو الاستراتيجي، في إطار المرحلة الثانية من عملية إعادة تشغيل الطرقات المؤدية إلى حيي الأشرفية والشيخ مقصود
