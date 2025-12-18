حضور مميز لأهالي حلب في ساحة سعد الله الجابري لمتابعة فعاليات حملة “حلب ست الكل” منذ 6 دقائق قائمة الصور 1/7 صور من انطلاق ورش العمل في اليوم الثاني من مؤتمر الحوار الوطني السوري حشود شعبية في ساحة الأمويين بدمشق تترقب كلمة الرئيس الشرع في نيويورك تواصل جهود إزالة الركام وفتح الطرق في قطاع غزة في محاولة لاستعادة مظاهر الحياة وعودة النازحين مشاركون في المعرض التركي الأول لآلات ومستلزمات النسيج: المعرض فرصة لزيادة التبادل التجاري بين سوريا وتركيا اتحاد الجمعيات الخيرية بدمشق وريفها يواصل تقديم خدماته الطبية والأدوية لنحو 350 مريضاً أسبوعياً صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:حلبحملة حلب ست الكلساحة سعد الله الجابري مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك عروض وفعاليات متنوعة في حفل إطلاق حملة “حلب ست الكل” منذ دقيقتان مدينة حسياء الصناعية تحتفل بذكرى النصر بإطلاق مشاريع استثمارية ورقمنة الخدمات منذ دقيقتان 7 حضور مميز لأهالي حلب في ساحة سعد الله الجابري لمتابعة فعاليات حملة “حلب ست الكل” منذ 6 دقائق اختتام بطولة نقابة عمال دمشق للشطرنج منذ 18 دقيقة