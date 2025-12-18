حضور مميز لأهالي حلب في ساحة سعد الله الجابري لمتابعة فعاليات حملة “حلب ست الكل”

صور من انطلاق ورش العمل في اليوم الثاني من مؤتمر الحوار الوطني السوري
حشود شعبية في ساحة الأمويين بدمشق تترقب كلمة الرئيس الشرع في نيويورك
تواصل جهود إزالة الركام وفتح الطرق في قطاع غزة في محاولة لاستعادة مظاهر الحياة وعودة النازحين
مشاركون في المعرض التركي الأول لآلات ومستلزمات النسيج: المعرض فرصة لزيادة التبادل التجاري بين سوريا وتركيا
اتحاد الجمعيات الخيرية بدمشق وريفها يواصل تقديم خدماته الطبية والأدوية لنحو 350 ‏مريضاً أسبوعياً
