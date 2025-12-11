حضور جماهيري في استاد خليفة خلال مواجهة المنتخب السوري نظيره المغربي في كأس العرب

قائمة الصور 1/5
رتل تابع لقوات الأمن الداخلي يتحرك من حماة نحو الساحل السوري لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة
أجواء التحضيرات في ساحة البانوراما بدرعا للاحتفال بالذكرى الـ 14 للثورة السورية المباركة
محافظة ريف دمشق تبدأ أعمال تزفيت الطريق الرئيسي في مدينة القطيفة
نادي اليرموك يفوز على الجلاء ضمن مباريات المرحلة الثالثة من الدوري السوري للرجال درجة أولى
مع اقتراب حلول عيد الفطر.. عناصر الأمن العام يشرفون على تنظيم حركة السير في مدينة ديرالزور
