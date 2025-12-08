أبناء الجالية السورية في قطر ينظمون احتفالاً بالذكرى السنوية الأولى لتحرير سوريا

قائمة الصور 1/5
احتفالات في مدينة طرطوس بمناسبة الذكرى الأولى للنصر والتحرير
مديرية الخدمات الفنية في دير الزور تواصل صيانة وترميم الجسر الترابي المدمَّر الواصل بين ضفتَي نهر الفرات
لقطات من فعالية إحياء ذكرى مجزرة الكيماوي التي ارتكبها النظام البائد في الغوطة الشرقية
“المتطوعون السوريون في بلجيكا” ينظمون حملة تبرعات بمدينة أنتويرب لدعم مبادرة “فجر القصير”
مشاهد من قمة جبل قاسيون للعرض البصري بطائرات الدرون، احتفالاً بإطلاق الهوية البصرية الجديدة لسوريا
