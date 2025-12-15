معاون وزير النقل يفتتح دائرة النقل في مدينة معرة النعمان بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين

قائمة الصور 1/1
في ذكراها الأولى بعد التحرير.. درعا مهد الثورة تحتفل بـ 14 عاماً من الصمود والتضحية
بالصور… انتشار كثيف لعناصر إدارة الأمن العام في اللاذقية ضمن حملة تمشيط تهدف لضبط الأمن والاستقرار
محافظ السويداء يبحث مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا ورئيس فرع الهلال الأحمر العربي السوري الواقع الإغاثي والإنساني بالمحافظة
استقبال السيد الرئيس أحمد الشرع من قبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في قصر الصخير
أجواء الاحتفالات في ساحة العاصي بمدينة حماة في الذكرى الأولى لتحرير سوريا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك