احتفالات أهالي محافظة القنيطرة في مدينة السلام بمناسبة الذكرى الأولى لتحرير سوريا منذ 28 دقيقة قائمة الصور 1/4 حملة توعوية في حديقة المشتل بإدلب حول نظافة البيئة بعنوان "بيئة بلا ألم" الدفاع المدني يواصل إخماد الحرائق التي اندلعت منذ خمسة أيام في غابات جبل التركمان بمنطقة ربيعة في ريف اللاذقية غوطة دمشق بعد التحرير.. ربيع الأرض يمحو جراح الحرب أهالي القنيطرة يؤكدون وقوفهم إلى جانب قوات وزارة الدفاع والأمن العام في جهودهم لبسط الأمن والاستقرار على كامل الأراضي السورية جولة تموينية في القنيطرة لمراقبة الأسعار ومتابعة جودة الخبز والمواد الغذائية