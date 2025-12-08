أجواء الاحتفالات في مدينة دير الزور في الذكرى الأولى لتحرير سوريا

قائمة الصور 1/7
اتساع رقعة الحرائق في غابات السكرية والريحانية والكنديسية بريف اللاذقية
مديرية تربية إدلب تكرم الفائزين في الأولمبياد العلمي على مستوى الجمهورية لعام 2025
نادي أمية يعقد مؤتمراً في إدلب لمناقشة تعزيز وتطوير الأداء الرياضي
أجواء احتفالية في ساحة العباسيين بدمشق بمناسبة إطلاق الهوية البصرية الجديدة للجمهورية العربية السورية
دخول قافلة المساعدات الرابعة إلى مدينة السويداء عبر معبر بصرى الشام الإنساني
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك