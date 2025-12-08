حشود شعبية في ساحة سعد الله الجابري في حلب للاحتفال بذكرى النصر والتحرير

وصول المشاركين في مسير التحرير إلى مدخل مدينة حمص.
من أجواء عملية فرز أصوات الناخبين في مركز تلكلخ الانتخابي بريف حمص
أبناء الجالية السورية في بلجيكا يحتفلون بذكرى النصر والتحرير
ازدهار حركة البيع والشراء في مدينة بانياس الساحلية بعد التحرير
محافظ حلب يطمئن على أوضاع المصابين جراء قصف قوات قسد لعدد من الأحياء السكنية في المدينة
