وصول الدفعة الأولى من المعتقلين الذين أفرجت عنهم قسد إلى حاجز الكهرباء في مدخل الحسكة الجنوبي

من أجواء حملة “دير العز” في الملعب البلدي بدير الزور
السورية للبترول ..جولة في حقلي رميلان والسويدية بالحسكة لتقييم واقعهما الفني
أمطار غزيرة في مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي
احتفال الأهالي في ساحة العمري بمدينة قدسيا في ريف دمشق بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
احتفالية في مرفأ اللاذقية بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
