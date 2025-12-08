مسير”في قلوبنا” الذي نفذه نحو 600 طالب وطالبة يحملون الشموع والورود

شواطئ سوريا بعد التحرير… جمال البحر وفرحة الناس في مدينة بانياس الساحلية
إعادة افتتاح أفران حي القصور في مدينة بانياس بمحافظة طرطوس بعد إفشال هجمات فلول النظام البائد وتأمين المدينة
من أجواء المنتدى الاستثماري السوري السعودي في قصر الشعب بدمشق
الأمن الداخلي يعثر على مستودعات تحتوي أسلحة متنوعة وقذائف وذخائر في عدد من قرى ريف السويداء
إحياء ليلة السابع والعشرين من رمضان في الجامع الأموي الكبير بدمشق
