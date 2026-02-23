ورشات الكهرباء في محافظة دير الزور تجري أعمال صيانة خطوط التوتر المتوسط والمنخفض

تحميل باخرة في مرفأ طرطوس بـ 10 آلاف رأس من المواشي استعداداً لتصديرها، في خطوة تعكس عودة النشاط الاقتصادي إلى المرفأ
المجلس السوري الفرنسي ينظم حفلاً تكريمياً في باريس بمناسبة انتصار الثورة السورية المباركة
وزير الأوقاف يشارك في افتتاح المؤتمر الثامن والثلاثين لمسلمي أمريكا اللاتينية
لقطات من حفل الانطلاقة الجديدة للوكالة العربية السورية للأنباء
منظمة الإعانة الإسلامية الفرنسية تعيد تأهيل مبنى السجل المدني في معرة النعمان بإشراف مديرية الشؤون المدنية
