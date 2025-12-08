عرض عسكري لقوات وزارة الدفاع في مسرابا بريف دمشق.

قائد القوى الجوية في وزارة الدفاع برفقة رئيس أركان القوى الجوية يجريان جولة تفقدية في مطار السين العسكري
درّاجو “مسير التحرير” يصلون إلى مدينة حمص ويستعدون للانطلاق نحو دمشق في ذكرى التحرير
بدء دخول الحافلات إلى السويداء لإخراج العائلات المحتجزة داخل المدينة
احتفالية مركزية في جسرين بالغوطة الشرقية في ريف دمشق بمناسبة اليوم العالمي للطفل
فرق الدفاع المدني السوري تبدأ أعمال إزالة الأنقاض من ملعب مدينة دوما البلدي في ريف دمشق
