عرض عسكري لقوات وزارة الدفاع في مسرابا بريف دمشق. منذ 14 دقيقة قائمة الصور 1/3 قائد القوى الجوية في وزارة الدفاع برفقة رئيس أركان القوى الجوية يجريان جولة تفقدية في مطار السين العسكري درّاجو “مسير التحرير” يصلون إلى مدينة حمص ويستعدون للانطلاق نحو دمشق في ذكرى التحرير بدء دخول الحافلات إلى السويداء لإخراج العائلات المحتجزة داخل المدينة احتفالية مركزية في جسرين بالغوطة الشرقية في ريف دمشق بمناسبة اليوم العالمي للطفل فرق الدفاع المدني السوري تبدأ أعمال إزالة الأنقاض من ملعب مدينة دوما البلدي في ريف دمشق صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:ريف دمشقعيد التحريرقوات وزارة الدفاع مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك احتفال الجالية السورية في ساوباولو بالبرازيل بذكرى النصر والتحرير منذ دقيقتان المشاركون في مسير التحرير على الدراجات الهوائية يغادرون حمص باتجاه دمشق منذ 4 دقائق 4 14 طياراً شراعياً يحلقون في سماء دمشق فوق ساحة الأمويين، بمناسبة ذكرى النصر والتحرير منذ 7 دقائق دمشق تحتفل بذكرى التحرير.. تكبيرات النصر تملأ المساجد ودعوات للانخراط بمرحلة البناء منذ 8 دقائق