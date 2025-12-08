لقطات من العرض العسكري الذي تنظمه وزارة الدفاع على أوتستراد المزة بدمشق

المشاركون في مسير التحرير يغادرون حماة في طريقهم إلى محافظة حمص
أرتال لقوات الأمن العام في مدينة إعزاز شمال حلب تستعد للتوجه إلى منطقة جبلة وريفها، ضمن التعزيزات التي دفعت بها وزارة الداخلية
قائد شرطة إدلب المقدم ماهر هلال يفتتح ناحيتي أبو الظهور والتمانعة في ريف المحافظة بعد عودة عدد من العائلات إليهما
إدلب تغمرها أجواء الفرح في ثالث أيام عيد الفطر المبارك
انتشار عناصر شرطة المرور في اللاذقية لتنظيم حركة السير في شوارع المدينة
