مسير التحرير يصل إلى مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي

مبادرة في مدينة تل أبيض شمال الرقة لدعم مرضى السرطان وتأمين احتياجاتهم
مركز التسوية في مدينة اللاذقية يعود للعمل مجدداً… ويستأنف تسليم بطاقات التسوية المؤقتة
دائرة الأحوال المدنية في مدينة أريحا بإدلب تستأنف عملها في تقديم الثبوتيات والأوراق الرسمية اللازمة للمواطنين
توقيع بروتوكول للتعاون بين الهيئة الوطنية للمفقودين ومجموعة من منظمات المجتمع المدني
من أجواء المنتدى الاستثماري السوري السعودي في قصر الشعب بدمشق
