مسير التحرير يصل إلى مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي منذ ساعة واحدة قائمة الصور 1/4 مبادرة في مدينة تل أبيض شمال الرقة لدعم مرضى السرطان وتأمين احتياجاتهم مركز التسوية في مدينة اللاذقية يعود للعمل مجدداً… ويستأنف تسليم بطاقات التسوية المؤقتة دائرة الأحوال المدنية في مدينة أريحا بإدلب تستأنف عملها في تقديم الثبوتيات والأوراق الرسمية اللازمة للمواطنين توقيع بروتوكول للتعاون بين الهيئة الوطنية للمفقودين ومجموعة من منظمات المجتمع المدني من أجواء المنتدى الاستثماري السوري السعودي في قصر الشعب بدمشق صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:تلبيسةمسير التحرير مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك ماراثون رياضي في مدينة الضمير بريف دمشق بمناسبة ذكرى النصر والتحرير منذ 19 دقيقة دمشق بعد التحرير.. الرئيس الشرع يفتح أبواب سوريا أمام العالم منذ 40 دقيقة بواسطة محرك هجين.. قمر صناعي تركي يعدّل مداره لأول مرة منذ 41 دقيقة 3 احتفالية بذكرى تحرير سوريا في بلدة معصران بريف إدلب منذ 54 دقيقة