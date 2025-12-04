الرئيس الشرع يستقبل وفد أعضاء مجلس الأمن الدولي وعدداً من المسؤولين الأمميين في قصر الشعب

من أجواء حملة “تفتناز بدنا نعمرها” والتي تهدف إلى دعم وتطوير البنية التحتية في المدينة
رصد || من دير الزور ظهر اليوم 6 كانون الأول 2024
البدء بأعمال الهدم والترحيل لأجزاء من الجامع الكبير في سراقب بريف إدلب تمهيداً لإعادة بنائها
تكريماً لشهداء نادي الفتوة.. مباراة ودية بين ناديي المجد والفتوة
جولة اطلاعية لوزير الزراعة ومحافظ السويداء على سدود غيضة نمرة وغيضة حمايل والمشنف والروم
