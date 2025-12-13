منافسات المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي السوري 2026 في إدلب

وزير الإدارة المحلية والبيئة يترأس لليوم الثاني ورشة عمل لمناقشة الرؤية التنظيمية للوزارة
لقطات لـ سانا من عملية تبادل الأسرى بين مديرية الأمن الداخلي بحلب وقوات سوريا الديمقراطية
وزارة الدفاع تواصل عمليات إزالة الألغام ومخلفات الحرب في ريف حماة الغربي
مدينة طيبة الإمام في ريف حماة الشمالي
تجمّع شعبي حاشد في حماة رفضاً للاعتداءات الإسرائيلية وتأكيداً على وحدة وسيادة سوريا
