فعالية شعبية ببانياس بريف طرطوس تأكيداً على وحدة الشعب السوري ورفضاً لدعوات التقسيم والانفصال

افتتاح مركز لأجل الحياة For life في حي المشهد بحلب لتنمية مهارات ذوي الاحتياجات الخاصة وتعليمهم وتعزيز استقلاليتهم
من مشاركة القوى البرية في الجيش العربي السوري إلى جانب فرق الدفاع المدني بإخماد الحرائق في ريف اللاذقية
لقطات من التجمع الجماهيري الذي نظمه أهالي درعا في ساحة 18 آذار تنديداً بالتصريحات الإسرائيلية الأخيرة
لقطات تُظهر آثار الاعتداءات الإجرامية التي نفذها فلول النظام البائد ضد المدنيين أثناء مرورهم على طريق طرطوس اللاذقية
من أجواء صلاة عيد الفطر المبارك في ساحة الجندي المجهول بمنطقة قاسيون في دمشق
