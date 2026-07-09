المنافذ والجمارك تنفي مزاعم تشغيل روسيا مركزاً لوجستياً تجاريّاً ‏في ميناء طرطوس

دمشق-سانا



نفت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك جملةً وتفصيلاً الادعاءات المتداولة والمنسوبة إلى وكالة رويترز بشأن تشغيل روسيا مركزاً لوجستيّاً تجاريّاً في ميناء طرطوس، مؤكدة أن ما ورد لا أساس له من الصحة.



وشدد مدير العلاقات في الهيئة مازن علوش، في حسابه على منصة (X) اليوم الخميس، على ضرورة تحرّي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تداول الأخبار غير الموثوقة أو إعادة نشرها لما تسببه من تضليل للرأي العام.



وأكد أن أي مشاريع أو اتفاقيات تخصّ الموانئ والمنافذ السورية يتم الإعلان عنها حصراً عبر القنوات الرسمية المعتمدة.



وكانت رويترز نشرت تقريراً ادعت فيه أن روسيا تعمل على تشغيل مركز تجاري ‏بحلول منتصف تموز في أحد أرصفة ميناء طرطوس، بهدف مناولة مجموعة من ‏البضائع الروسية بما في ذلك القمح والحبوب.‏

