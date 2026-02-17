اجتماع وزير الإدارة المحلية والبيئة ومحافظ إدلب مع رؤساء المجالس المحلية في قرى وبلدات إدلب تاريخ النشر: 2026/02/17 11:43 صباحًا اخر تحديث: 2026/02/17 12:30 مساءً قائمة الصور 1/3 الأجندة الثقافية في سوريا ليوم السبت الـ 25 من تشرين الأول 2025 صور من قسم شرطة المدينة الغربي في دير الزور حيث تجري وزارة الداخلية التحضيرات الأخيرة لافتتاحه قريباً الأفران في مدينة جبلة تعود للعمل لتأمين احتياجات الأهالي من مادة الخبز من احتفالات أبناء الطوائف المسيحية في مدينة معلولا بريف دمشق بعيد الصليب المجلس المحلي في زملكا بريف دمشق يبدأ حملة لتنظيف الطرقات الرئيسية بمشاركة واسعة من الأهالي صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:إدلبمحافظ إدلبوزير الإدارة المحلية والبيئة السوري مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك الولايات المتحدة تستعد لاستئناف إجراء تجارب نووية بقوة تفجيرية منخفضة فبراير 18, 2026 فبراير 18, 2026 تجمع علماء غزة: الإجراءات الإسرائيلية حيال أراضي الضفة الغربية باطلة فبراير 18, 2026 فبراير 18, 2026 فنانون عالميون ينددون بصمت مهرجان برلين على ما يجري في غزة فبراير 18, 2026 فبراير 18, 2026 البرلمان في البيرو يصوت لعزل الرئيس بالوكالة خوسيه جيري فبراير 17, 2026 فبراير 18, 2026