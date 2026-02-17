اجتماع وزير الإدارة المحلية والبيئة ومحافظ إدلب مع رؤساء المجالس المحلية في قرى وبلدات إدلب

الأجندة الثقافية في سوريا ليوم السبت الـ 25 من تشرين الأول 2025
صور من قسم شرطة المدينة الغربي في دير الزور حيث تجري وزارة الداخلية التحضيرات الأخيرة لافتتاحه قريباً
الأفران في مدينة جبلة تعود للعمل لتأمين احتياجات الأهالي من مادة الخبز
من احتفالات أبناء الطوائف المسيحية في مدينة معلولا بريف دمشق بعيد الصليب
المجلس المحلي في زملكا بريف دمشق يبدأ حملة لتنظيف الطرقات الرئيسية بمشاركة واسعة من الأهالي
