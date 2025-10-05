أعضاء الهيئة الناخبة يتوافدون إلى الدائرة الانتخابية في حرستا بريف دمشق للإدلاء بأصواتهم

مظاهرة حاشدة لأهالي معضمية الشام بريف دمشق تنديداً بالاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية
إحياء ليلة السابع والعشرين من رمضان في جامع لالا باشا الشهير بشارع بغداد وسط دمشق
تنظيم تدريب عملي في الطيران الشراعي انطلاقاً من جبل بشلامون في ريف إدلب
معرض دمشق الدولي.. منصة الاقتصاد السوري تعود للحياة بعد توقف لسنوات
وزير الداخلية يبحث مع نائب وزير الداخلية التركي تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين
