مبادرة في مدينة تل أبيض شمال الرقة لدعم مرضى السرطان وتأمين احتياجاتهم

قائمة الصور 1/2
انطلاق مهرجان ربيع حماة بحضور وزير الإعلام حمزة المصطفى وشخصيات اجتماعية
فرع المؤسسة العامة للحبوب بحلب يستلم دفعة من منحة القمح المقدمة من الحكومة العراقية، لتوزيعها على مطاحن وأفران مدينة حلب وفق الحاجة
مشاهد أولية من مدينة جبلة والكلية البحرية فيها بعد وصول تعزيزات وزارة الدفاع لمؤازرة قوى الأمن العام ضد فلول النظام البائد
وزير الاقتصاد يزور أحد المعامل في مدينة دمشق للوقوف على آلية عمله وسبل تطويره
فرق الدفاع المدني السوري تواصل عمليات إخماد الحرائق بالقرب من مدينة كسب على الحدود السورية التركية
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك