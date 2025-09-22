فرق الدفاع المدني تواصل جهودها لإخماد الحريق الذي اندلع في جبل التركمان بريف اللاذقية

بعد سنوات على تهجيرهم… أهالي دمشق يحتفلون بعودة عدد من الأسر المهجرة في ساحة الأمويين
عرض بصري لطائرات الدرون في ساحة الجندي المجهول بدمشق احتفالاً بإطلاق الهوية البصرية الجديدة لسوريا
إجراء امتحان مقرر الكيمياء لطلاب السنة التحضرية للفصل الدراسي الأول بجامعة اللاذقية وقوى الأمن الداخلي تؤمن سير العملية الامتحانية
ضمن حملة حماة تنبض من جديد… إعادة تأهيل سور المنصف الحديدي في مدخل حماة الجنوبي
صلاة وخطبة عيد الأضحى المبارك في ساحة باب الهوى بمدينة سرمدا في ريف إدلب الشمالي
