فعالية بدير الزور استذكاراً لشهداء مجزرة حيي الجورة والقصور التي ارتكبها النظام البائد منذ دقيقتان قائمة الصور 1/4 عضو مجلس الأمناء في حملة "دير العز": الحملة بداية الخير للنهوض بواقع المحافظة بلدة سلمى… ازدياد أعداد الزوار ومؤشرات على التعافي من احتفالات الطوائف المسيحية في مدينة السويداء بـ "أحد الشعانين" وزارة الأوقاف تبدأ أعمال إعادة تأهيل جامع علي بن أبي طالب في مدينة معرة النعمان بريف إدلب في خطوة نحو تحسين كفاءة العمل وجودته.. إجراء تقييم للموظفين السابقين من أجل معرفة خبراتهم وقدراتهم في القصر البلدي بحلب الوسوم:دير الزور فعالية بدير الزور استذكاراً لشهداء مجزرة حيي الجورة والقصور التي ارتكبها النظام البائد منذ دقيقتان نقابة الاقتصاديين بحمص تبحث تحديات المهن وتستعرض تحضيرات مؤتمر دمشق منذ دقيقتان سوريا وتركيا تبحثان إنشاء جامعة متخصصة بالطيران وتسهيل اعتماد الشهادات الجامعية منذ 9 دقائق الملعب البلدي بإدلب يحتضن غداً انطلاق حملة الوفاء وسط استعدادات مجتمعية واسعة منذ 15 دقيقة